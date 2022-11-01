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01 Kasım 2022 Salı 22:02:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 22:02:00

MEB, 321 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderecek

Kaynak: AA

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Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında, 321 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.

MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bakanlığın YLSY bursuyla öğrenim görecek öğrencilerin sayısı belli oldu.

Bu kapsamda, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına 171, diğer kamu kurum ve kuruluşlar adına 150 olmak üzere 321 öğrenci yurt dışına gönderilecek.

Öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans, doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere ilgili kadrolara atanacak.

Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 47 farklı üniversite ve 7 farklı kamu kurumu adına yurt dışında öğrenim görecek.

Üniversitelerle beraber, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Başkanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı adına yurt dışına öğrenci gönderilecek.

2022 YLSY kapsamında ilan edilen kontenjanlarla öğrenim görülebilecek ülkelerin tümü dikkate alındığında öğrenciler, 46 farklı ülkede eğitim alabilecek.

Adaylar, başvuru işlemlerini, 1-11 Kasım tarihleri arasında yapabilecek, detaylı bilgiye, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün http://yyegm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

MEB tarafından burslu öğrenciler yurt dışına, 1416 sayılı Kanun uyarınca, 1929'dan bu yana, üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere gönderiliyor. Bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci burs almaya hak kazandı, şu anda da 51 farklı ülkede, 3 bin 904 öğrenci MEB bursundan yararlanıyor.

Etiketler : meb lisansüstü eğiti
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