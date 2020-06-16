  • BIST
    110940
  • Dolar
    6,8466
  • Euro
    7,7074
  • Altın
    380,3690
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM Genel Sekreterinden Hindistan'a 'Keşmirli çocukları koruması' çağrısı
Van'da kent merkezindeki ahırlar yıkılıyor
LGS'ye gireceklere uzman tavsiyeleri! Stres yönetimi nasıl olmalı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'deki terör saldırısına kınama
Bakan Kurum ve Bakan Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi için bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi yaralandı
Başkan Erdoğan'dan depremde şehit olan Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü
83 Türkün mezar yerleri bulundu
NATO'nun hamlesi Rusya'yı kızdırdı: Gerekli önlemleri alacağız
Türkiye Mali'deki terör saldırısını kınadı
Can Dündar'a şok! İnternet sitesi ve radyosu için flaş karar!
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı!
Tamamen yerli ve milli! Bakan Akar bizzat test etti
Almanya'nın başkenti Berlin'de 369 hane karantinaya alındı
NATO'dan flaş Libya çıkışı: Durum çok tehlikeli
Kadın girişimci ve ihracatçılar için network platformu oluşturulacak
Türk-Rus ortak devriye esnasında patlama! Bakanlık açıklama yaptı
Çin'den umut veren açıklama: Yüzde 90'ın üzerinde olumlu sonuç verdi
Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten kafaları karıştıran paylaşım
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Mars atmosferinde yeşil ışık keşfedildi
Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK'lı 7 terörist Afrin'deki operasyonda yakala ...
16 Haziran 2020 Salı 18:12:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 18:13:00

LGS'ye gireceklere uzman tavsiyeleri! Stres yönetimi nasıl olmalı?

Kaynak: AA

ABONE OL

LGS'de 1,5 milyonun üzerinde öğrenci ter dökecek. Peki sınava sayılı günler kala öğrenciler bu zaman dilimini nasıl değerlendirmeli Stres yönetimi nasıl olmalı? Uzmanından tavsiyeler haberimizde.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 20 Haziran Cumartesi günü öğrenciler hayalindeki liseye girebilmek için emek verecek.

Sınav yaklaştıkça stres de kaçınılmaz oluyor. Uzmanlara göre, başa çıkılamayan stres sınavdaki başarıyı olumsuz etkiliyor.

"SON ÜÇ GÜN BEDENSEL VE ZİHİNSEL FARKINDALIKLA GEÇERSE BAŞARILI OLURLAR"

Rehberlik Uzmanı Ömer Öcal, "Artık sakinlik ve dinlenme zamanı. Ne zaman canları isterse o zaman ders çalışmayı test çözmeyi bırakabilirler. Son 3 günü bedensel ve zihinsel farkındalıkla geçirirlerse daha başarılı olurlar." diye konuştu.

Uzmanlara göre sınava girecekler olumsuz düşüncelerden uzaklaşmalı

Strese karşı öncelikle zihin olumsuz düşüncelerden arındırılmalı.

Öcal, "Bir koltuğa geçsinler sakin bir oda, bedeni rahatlatıp farketsinler, nefeslerini farketsinler. Ne duyuyorum ne işitiyorum ne hissediyorum, duygularını düşüncelerini farketsinler. Sınava bedenimizle giriyoruz, beden kasılırsa algımızı düşüncemizi duygumuzu etkileyecek." ifadelerini kullandı.

"SINAV YORUMLARINDAN KAÇININ, ÇOCUKLARINIZLA GELECEK PLANLARI YAPIN"

Bu süreçte aileler de öğrencilerin en büyük destekçisi. Uzmanların velilere de önerileri var.

Sınav yorumlarından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Öcal, "Sınavı sogulamak gibi düşünce içine girmesinler sonraya değil şimdiki ana odaklansınlar. Çocuklarıyla sürekli sohbet etsinler. Gelecek planı tatil planı yapsınlar." dedi.

Uzmanlar, iyimser ve azimli olunduğu taktirde stresin azalacağı ve sınavda başarının yakalanacağı inancında.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER