LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Kaynak: TRT Haber
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının bakanlığın internet sitesinde erişime açıldığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları Açıklandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 31, 2023
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