VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"(Avrupa'da) Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kabul edilemez ve bunu kınıyoruz"
Birleşik Krallık İhracat Bakanı Offord, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin ivme kazanacağını belirtti
FETÖ firarileri, Kanada'da faaliyetlerini artırıyor
Kağıthane'de ormanlık alanda yangın çıktı
"Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir"
Suudi Arabistan ile enerjide önemli bir anlaşma olabileceğini bildirdi
31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:09:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:09:00

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının bakanlığın internet sitesinde erişime açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı lgs birinci nakil sonuçları
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX