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09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:40:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:40:00

LGS ve YKS adaylarına yönelik mayıs ayı yardımcı kaynak paketi yayımlandı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu eğitim öğretim yılı için son olan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketini öğrencilerimizin istifadesine sunduk." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere destek amacıyla hazırlanan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi, "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yardımcı kaynak destek paketi her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunuluyor. Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmesi, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı yardımcı kaynak destek paketinin sekizincisi bugün yayımlandı.

Tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik hazırlanan mayıs ayı yardımcı kaynak paketine "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılı için yayımlanan son yardımcı kaynak paketi olma özelliği taşıyan mayıs ayı yardımcı kaynak paketinde 8 bin soru yer alıyor.

Mayıs ayı örnek LGS soruları yayımlandı

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak adına mayıs ayı örnek soru kitapçığı da öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Mayıs ayı paketiyle birlikte 2021 yılı ekim ayı itibarıyla yayımlanan örnek soru sayısı 360'a ulaştı.

MEB, ilk yardımcı kaynak destek paketini geçtiğimiz ekim ayında yayımlamıştı.

Her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam eden yardımcı kaynak paketlerinde toplam soru sayısı 70 bine ulaştı. Yayımlanan kaynaklar öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi.

Yardımcı kaynak paketlerinde çalışma yaprakları, etkinlik kitapları, öğretmen kılavuzları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, fasiküller, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları, YKS çalışma soruları, YKS soru bankaları ve soru çözümleri yer alıyor.

36 milyon yardımcı kaynak ücretsiz dağıtıldı, hedef 100 milyon

MEB, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yaptı.

Hazırlanan yardımcı kaynaklarla öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz olarak giderilmesi amaçlanıyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm eğitim seviyelerinde hazırlanan yardımcı kaynaklar öğrencilere dağıtıldı.

Bu yıl LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için de hazırlanan çalışma kitapları nisan ayı içinde öğrencilere ulaştırıldı. 2021 yılı kasım ayından itibaren ücretsiz olarak dağıtılan yardımcı kaynak sayısı, yurt genelinde 36 milyona ulaştı.

MEB, eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde 2022 yılı eylül ayında 100 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrencilere gönderecek. Gönderilecek yardımcı kaynaklar, tüm eğitim kademeleri için hazırlanan 85 yardımcı kaynak ve 7 öğretmen kılavuzundan oluşuyor.

"Kapsamlı bir kaynak paket"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sekizinci yardımcı kaynak destek paketinin Bakanlığın internet sitesinde öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulduğunu bildirdi.

Her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi paylaştıklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bu eğitim öğretim yılı için son olan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketini öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Bu paketle öğrencilerimizle paylaştığımız soru sayısı 70 bine ulaştı. Burada alanında uzman ve çok deneyimli bir kadro tarafından her geçen gün kapasitesi artırılan önemli bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Ders kitaplarını ülkemizin tüm çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığımız gibi yardımcı kaynaklar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Bu yılın sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı basılı halde öğrencilerimize göndereceğiz. Bu süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek ve sınav sürecindeki öğrencilerimizi desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz."

Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı MEB LGS ve YKS
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