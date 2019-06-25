Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri için heyecanlı bekleyiş bugün sona erecek. LGS tercih dönemi bugün başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sayfası olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden 2019 LGS yerleştirme kılavuzu yayınlanacak. Dün açıklanan LGS sonuçlarının ardından milyonlarca öğrencinin gözü LGS tercihlerine çevrildi. LGS tercih takvimi açıklandı mı? LGS 2019 taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli mi? sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık. LGS tercih ve yerleştirme süreci ardından 1531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesindeki toplam 139 bin 660 kontenjana öğrenci alınacak. LGS tercih takvimi ve LGS 2019 taban puanlar ve yüzdelik dilimlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

LGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih kılavuzunu da yayınlandı.

LGS 2019 TABAN PUANLAR VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ Mİ?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının hemen ardından LGS 2019 taban puanlar ve yüzdelik dilimleri açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

Yüzdelik dilim, her yıl değişiklik gösteren taban puanlara nazaran daha çok kullanılan bir değerlendirme kriteridir.

Ancak, okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS SONUÇLARI İÇİN YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir.

Türkiye geneli yüzdelik dilim ise tüm ülkede sınava giren öğrenciler içerisinde öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile elde ettiği başarı sıralamasını ifade etmektedir