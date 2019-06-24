LGS sonuçları bugün açıklanacak! Gözler MEB'ten gelecek duyuruda
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere geçişte 1 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacağı belirtildi. MEB'ten yapılacak duyuru ile birlikte adaylar resmi internet sayfası "meb.gov.tr" üzerinden LGS sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezı Sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılmıştı.
Öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti. Heyecanlı bekleyişte sona gelindi.
Merkezi sınav sonuçlarına bugün www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. LGS sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.
Tercih başvurularının ise Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
(TRTHaber)
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