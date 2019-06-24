LGS sonuçları bugün açıklanacak! Gözler MEB'ten gelecek duyuruda

Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezı Sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılmıştı.

Öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti. Heyecanlı bekleyişte sona gelindi.

Merkezi sınav sonuçlarına bugün www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. LGS sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.

Tercih başvurularının ise Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

(TRTHaber)