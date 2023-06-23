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23 Haziran 2023 Cuma 12:43:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 12:43:00

LGS sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "26 Haziran Pazartesi günü liselere geçiş kılavuzu yayımlanacak." açıklamasında bulundu.

MEB tarafından yapılan açıklamada da, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Adaylar, Bakanlığın internet adresinden sınav sonuçlarını görebilecek.

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

Etiketler : 2023 liselere geçiş sistemi lgs sonuçları yusuf tekin
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