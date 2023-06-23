LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "26 Haziran Pazartesi günü liselere geçiş kılavuzu yayımlanacak." açıklamasında bulundu.

MEB tarafından yapılan açıklamada da, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Adaylar, Bakanlığın internet adresinden sınav sonuçlarını görebilecek.

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Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.