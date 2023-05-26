VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hastanelerde kullanılacak tıbbi cihazlara 'garanti belgesi' zorunluluğu
Bakan Akar'dan 'Pençe Kilit' açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan kayyum tepkisi
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
Başkan Erdoğan: Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak
Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
26 Mayıs 2023 Cuma 17:41:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 17:41:00

LGS sınav giriş yerleri açıklandı

Kaynak: NTV

ABONE OL

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş yerleri açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş yerleri açıklandı.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi.

Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Etiketler : lgs sınav yerleri lgs sınav yeri sorgulama liselere geçiş sınavı lgs sınav giriş yerleri
Barışma tatili

Barışma tatili
Yıllık performans

Yıllık performans
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Aşka Vuruk

Aşka Vuruk
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada
Doğum günü buluşması

Doğum günü buluşması
Arkadaş buluşması

Arkadaş buluşması
Ailece festival

Ailece festival
Milyonluk sahne

Milyonluk sahne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX