LGS Şampiyonları İstanbul'da Buluştu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda 53 imam hatip ortaokulu öğrencisi 500 tam puan alarak adını şampiyonlar arasına yazdırdı. 23 şehirden sınava katılan şampiyon gençler, tercihlerini yapmadan önce Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER'in davetiyle bir araya geldi.

4 Haziran 2023 tarihinde yapılan ve 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı LGS sonuçları açıklandı. Sınav sonucuna göre, imam hatip ortaokulu öğrencilerinden Türkiye genelindeki 23 şehirden 53 öğrenci tam puan aldı. Bu öğrenciler, Üsküdar Burhan Felek Köşkü'nde düzenlenen "Tercihim Geleceğim" isimli programda bir araya geldi.

Okullarımız zirveye tırmanmaya devam ediyor

Abdullah Tarık Gümüş'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, yaşanan başarı tablosunun okul, aile ve öğrencilerin el birliği ve gönül birliğiyle oluşturulduğunu söyledi. İmam hatiplerin Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu ve ilk kurulduğu günden itibaren hem dini ilimler hem de fen bilimleri hem de sosyal bilimlerde Türkiye'ye en az maliyetle en çok katma değer üreten okullar olduğunu belirten Ceylan, "Hamdolsun 72 yıldır bu ülkenin bayrağını bir adım öteye götürecek gençler yetiştirmek için mücadele etti okullarımız. O günden bugüne çok kıymetli değerler üretti. Başarılarının üzerine her sene yeni başarılar ekliyor ve zirveye doğru tırmanmaya devam ediyor. Okullarımızdan bu ülke adına fizikçimiz de tarihçimiz de ilahiyatçımız da yetiştirecek" diye konuştu.

Aziz Sancar gibi değerlerinizle barışık olun

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise gençleri tebrik ederek "Türkiye şampiyonu olmak kolay değil ama akademik derslerde, okul başarılarında en iyi sonucu alırken bizim her zaman için unutmamamız gereken bu topraklara ait oluşumuzdur" dedi. Gençlerin bu ülkenin değerleriyle barışık bir şekilde yetişmesi ve bu ülkeye aidiyetlerini son nefesimize kadar hissetmesinin önemli olduğunu dile getiren Gül, sözlerine şöyle devam etti: Aziz Sancar güzel bir ödülle bizi gururlandırdı ancak bu topraklardan hiçbir zaman kopmadı. Bu ülkenin değerlerine sahip çıktığını vurgulamaktan da geri kalmadı. Sizler çaba harcadınız gayret ettiniz, bunun devamının gelmesini istiyoruz. Bunun devamının imam hatip liseleri üzerinden olmasını isteriz. Birinci adres olarak imam hatipleri sunuyoruz. Bunun ötesinde tüm okullar bizim okullarımız, tüm çocuklar bizim çocuklarımızdır."

El birliği ile mücadele ediyoruz

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise, "Bugün burada gözbebeğimiz olan şampiyonlarımızla bir aradayız. Bizler de tüm yöneticilerimiz, eğitimcilerimiz, velilerimizle gelecekte yer almaları için gençlerimize destek oluyoruz. Gençlerimiz bizim yarınlarımız, hep birlikte iş birliği içinde ne kadar emek versek azdır diye düşünüyorum" dedi. Kadim kültürümüzü çocuklarımıza en iyi şekilde aktaran imam hatip okullarımızdaki çocukların LGS'ye hazırlanarak bu başarıyı elde ettiklerini vurgulayan Yazıcı, "Bugün burada tanıyacakları okullar, onların gelecekleri için yol gösterici olacaktır. Allah tüm çocuklarımıza zihin açıklığı, yol açıklığı versin" temennisinde bulundu.

Okulları ziyaret ettiler

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin yapmış olduğu davet üzerine İstanbul'da buluşan gençler hem bu sıralardan kendilerinden önce geçmiş büyüklerinden sürece ilişkin tecrübelerini dinledi hem de kendi gelecek planlarını şekillendirmek için görüşmeler yaptı. Ayrıca farklı illerden buluşmaya katılan şampiyonlar, Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan 2 kız ve 2 erkek imam hatip lisesini de ziyaret etti. Ziyaret edilen okullar arasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi kız ve erkek bölümü, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yer aldı.

Kimler katıldı?

LGS'de imam hatip ortaokullarından Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı şehirlerden 500 tam puan yapan başarılı öğrenciler çıktı. Buluşmaya ise 13 şehirden 22 öğrenci iştirak etti. Meryem Beyza Güler Antalya, Bilge Betül Berkman Denizli, Zehra Kılıç Düzce, Muhammed Safa Kara Isparta, Yunus Emre Çatalkaya, Melike Reyyan Ertürk, Saliha İbrahimoğlu Alameddin Emin Özkan ve Ahmet Yasir Kabacıoğlu İstanbul, Hasibe Zülal Çetinkaya Karaman, Muhammed Emin Örnek, Zeynep Ahsen Taniş, Zeynep Neva Gürbüz ve Serra Gül Köylü Kayseri, Muzaffer Melih Kurttaş Kocaeli, Hatice Kübra Korkmaz ve Mustafa Ekrem Erdal Konya, Melike Behçet Malatya, Ömer Faruk Gedikbaş Manisa, Elif Emre Coşkun Sakarya, Ahmet Yavuz Demirci ve Halil Eymen Baran Trabzon'dan buluşmaya katıldı.