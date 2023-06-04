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04 Haziran 2023 Pazar 14:10:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 14:10:00

LGS merkezi sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin başvurduğu aktarılan açıklamada, iki oturum halinde yapılan sınavın 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı lgs sınav soru cevap
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