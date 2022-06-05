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05 Haziran 2022 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 10:45:00

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı.

İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda gerçekleştiriliyor.

Sınavın uygulanmasında değişiklik yok

Sınav 2018'den bu yana aynı formatta uygulanıyor. İki oturum halinde yapılacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Etiketler : SINAV LGS merkezi sınav başladı
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