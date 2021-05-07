Kuklalı eğitim

"Akasya", "Çınar" ve "Gülbeyaz Nine" karakterleriyle sınıflarına çevrim içi misafir olan Ölmez, öğrencileri Erzurum ağzı ile söylediği manilerle hem eğlendiriyor, hem de bilgilendiriyor. Ölmez, 'Kuklalarımla birlikte çocukların kaygı düzeyini azalttık' diyor.



Ölmez, Erzurum Anadolu Masal Evi'nde Kovid-19 öncesi yüzlerce çocuğu ağırlayıp yüz yüze çok güzel etkinlikler yaptıklarını belirtti. Birçok atölyede öğrencilere eğitimler verildiğini ifade eden Ölmez, masal atölyesinde kuklalarla, masal anlatan görevlilerle birlikte çok güzel etkinlikler yaparak kültürü çocuklara aksettirmeye çalıştıklarını söyledi. Ölmez, çocuklara kısıtlamanın olumsuz etkilerini hissettirmemeye çalıştıklarını dile getirerek, "Kısıtlama nedeniyle yüz yüze faaliyetlerimize ara verdik ancak kuklalarımla birlikte çocukların kaygı düzeyini azaltma adına online ortamda çocuklara eğitim vermeye devam ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda çocuklarla buluşuyoruz." dedi.

"Akasya", "Çınar" ve "Gülbeyaz Nine" adında üç kukla karakterlerinin bulunduğunu ifade eden Ölmez, bu karakterlerle çocuklara geçmişi anlatmaya, onlarla etkinlikler yapmaya çalıştığını anlattı. Ölmez, kukla karakterlerinin daha çok oyun odaklı olduğuna işaret ederek, "Gülbeyaz Nine biraz daha kültür aktarımı üzerine. Özellikle ramazan ayı olması nedeniyle onlara maniler söylüyorum. Ramazanın önemiyle ilgili Erzurum ağzıyla çocuklara ilahiler ve şarkılar aktarmaya çalışıyorum. Amacımız, aktarırken de hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlamak. Çok güzel geri dönüşler alıyorum." ifadelerini kullandı.