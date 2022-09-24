KPSS sabah oturumu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi birinci oturumunda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 120 sorudan oluşan tüm testler için 150 dakika süre verildi.

KPSS'nin ikinci haftasında, Lisans Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

KPSS maratonunun ilk haftası, iptal edilen oturumların ardından yeni takvime göre yeniden yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile 18 Eylül'de başlamıştı.