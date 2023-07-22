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22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:15:00

KPSS oturumları yarın başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları yarın, Alan Bilgisi oturumları ise 29-30 Temmuz'da yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre; KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu yarın saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar 80 soruyu 100 dakikada cevaplayacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için sınav günü nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti.

Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

Etiketler : ösym kpss oturum sınav sonuçları
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