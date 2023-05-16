KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz, Alan Bilgisi oturumları 29 ve 30 Temmuz, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos'ta uygulanacak.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 29 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer alıyor.