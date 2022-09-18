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KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi
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18 Eylül 2022 Pazar 14:50:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 14:50:00

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz 2022'de düzenlenen ve iptal edilen 2022-KPSS Lisans oturumlarının ilki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi.

2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Temmuz'da yapılan ve iptal edilen oturumlardan Eğitim Bilimleri ise bugün 14.45'te başlayacak. Adaylara, 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

ÖSYM takvimine göre, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları, 21 Ekim'de açıklanacak.

Etiketler : KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları
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