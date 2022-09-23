KPSS Lisans Alan Bilgisi yarın yapılacak! ÖSYM "saat" hatırlatması yaptı
Hafta sonu yapılacak KPSS lisans alan bilgisi sınavları öncesi Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) memur adaylarını uyardı. Saat 10.00 ve 14.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu yarın yapılacak.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan hatırlatmada, adaylardan sınava giriş belgeleri ve geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları istendi.
Fotoğrafsız nüfus cüzdanı taşıyanlar sınava giremeyecek.
Yarın yapılacak birinci oturumda saat 10.00'dan sonra, ikinci oturumda da saat 14.30'dan sonra salona gelenler sınava alınmayacak.
Pazar günkü üçüncü oturumda da memur adaylarının saat 10.00'dan önce salondaki yerlerini almaları istendi.
2022-KPSS Lisans Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/260NvHTnG7— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 23, 2022