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30 Temmuz 2023 Pazar 10:31:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 10:31:00

KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu başladı

Kaynak: TRT Haber

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu saat 10.15'te başladı.

Memur olmak isteyen adaylar için KPSS maratonu devam ediyor.

Adaylar bugün de işletme, muhasebe, istatistikten oluşan testler için ter dökecek.

Adaylara yöneltilen süre her bir testte 50, yalnızca istatistik testi için 60 dakika olacak.

Sınava girenlere birinci oturumda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinden, ikinci oturumda ise hukuk, iktisat ve maliye testlerinden sorular yöneltildi.

Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevapladı.

Sınav sonuçlarının 25 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor.

Etiketler : ösym kpss alan bilgisi sınav
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