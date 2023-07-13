VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hindistan'ı vuran selde can kaybı 100'ü geçti
"Bütün kurumlar FETÖ'den temizlenmiştir, Devletimiz mücadeleyi tüm gücüyle sürdürmektedir"
Terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Bakan Ersoy'a fahri hemşehrilik beratı verildi
TFF 3. Lig'de mücadele eden Batman Petrolspor, TPAO'ya devredildi
Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
13 Temmuz 2023 Perşembe 14:40:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 14:40:00

KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Temmuz'da yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

AA'da yer verilen habere göre, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Temmuz'da yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Etiketler : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik
Artık kaçmıyorlar

Artık kaçmıyorlar
Ege'de konser rüzgarı

Ege'de konser rüzgarı
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Barıştılar

Barıştılar
İtalya'da ödüllendiler

İtalya'da ödüllendiler
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm
Cem'in Üzümlü Keki

Cem'in Üzümlü Keki
Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX