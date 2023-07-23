KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı

2023-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan ve saat 14.45'te başlayan eğitim bilimleri oturumu, 572 bin 20 adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.