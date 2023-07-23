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23 Temmuz 2023 Pazar 15:04:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 15:04:00

KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 572 bin 20 adayın başvuru yaptığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans eğitim bilimleri oturumu başladı. Testte 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

2023-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan ve saat 14.45'te başlayan eğitim bilimleri oturumu, 572 bin 20 adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

Etiketler : kpss eğitim bilimleri kamu personeli seçme sınavı lisans
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