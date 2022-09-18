VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı
Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi dünya basınında
Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi
KPSS bugün yapılacak
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Şentop'tan Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı
Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine zam yaptı
Düğün evinde dağıtılan yemekten 14 kişi zehirlendi
Azerbaycan'ın şehit sayısı 80'e yükseldi
Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
MSB, İstanbul'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Tayvan'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
Fransa'da trenlerden eşya çalan çete yakalandı
Menderes'in köyünde 61 yıldır dinmeyen acı
'Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı düşmanca davranışı şoke edici'
İkinci el oto satışında yeni karar
Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Hatay'da öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdiği sebzeler mahallelinin sofrasında
Almanya, Rosneft Almanya'ya kayyum atadı
MS HASTALARININ DÜŞMANI: TUZ VE SİGARA
Gerçek delibal boğazda yanma hissi yapar
Beslenme çantasında badem, fındık ve ceviz olmalı
18 Eylül 2022 Pazar 00:26:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 00:26:00

KPSS bugün yapılacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bugün 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından oturumları iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün yapılacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu 14.45'te başlayacak.

Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilecek.

Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu bulunacak.

120 soru için adayların 130 dakikası olacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

ÖSYM'DEN ADAYLARA SAAT UYARISI

"Sınava Giriş Belgesi" ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportu yanında olmayanlar sınava giremeyecek. En az 15 dakika öncesinde sınav binalarına giriş yapılması da zorunlu.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adayların sınav binalarına son giriş saati 10.00 olacak.

Eğitim Bilimleri oturumunda ise en geç saat 14.30'da sınav binalarına giriş yapılması gerekecek.

Sınav öncesi yaşanabilecek aksaklıklara karşı İçişleri Bakanlığı ek önlemler aldı.

81 ilde Nüfus Müdürlükleri sabah saat 7 itibarıyla mesaiye başlayacak.

Ayrıca 6 bin 725 ekip aracı ile bin 949 motosikletli polis ekibi, adaylara yardım için hazır olacak.

Etiketler : kpss ösym sınav
Çocuklarla ‘Memleketim'

Çocuklarla ‘Memleketim'
Yap bir Güzellik!

Yap bir Güzellik!
Baba-kız şarkısı

Baba-kız şarkısı
Karadeniz romantizmi

Karadeniz romantizmi
'O Kız' heyecanı

'O Kız' heyecanı
Venedik hatırası

Venedik hatırası
İlk konser heyecanı

İlk konser heyecanı
Ekimde düğün var

Ekimde düğün var
‘Duy Beni'de yaprak dökümü

‘Duy Beni'de yaprak dökümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes