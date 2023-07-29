KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları için adaylara 150 dakika süre verildi. Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.

KPSS alan bilgisi birinci oturumu, 30 il, 35 sınav merkezinde yapıldı. Oturumlara toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanıldı.

Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yaptı.

Alan Bilgisinin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu bugün saat 14.45'te başlayacak.