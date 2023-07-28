VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ile İtalya, EURO 2032 için ortak adaylık başvurusu yapacak
Gri kategorideki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Bingöl'de 3 bin 47 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Milli atlet Edanur Tulum, EYOF'ta gümüş madalya kazandı
BBC: Google Alerts deprem bildirim sistemi Kahramanmaraş merkezli depremlerde devreye girmedi
28 Temmuz 2023 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 12:00:00

KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 29-30 Temmuz'da yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 29 Temmuz saat 10.15'te; 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 3. oturum (işletme, muhasebe, istatistik) 30 Temmuz Pazar saat 10.15'te düzenlenecek.

Cumartesi yapılacak 1. oturuma saat 10.00'dan, öğleden sonra yapılacak 2. oturuma saat 14.30'dan, pazar günü yapılacak 3. oturuma da saat 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları oturumlarında, adaylar başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak. Adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yapacak." bilgilerini paylaştı.

Ersoy, hafta sonu yapılacak 2023-KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diledi.

Etiketler : kamu personel seçme sınavı kpss alan bilgisi sınavları
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX