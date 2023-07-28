KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 29 Temmuz saat 10.15'te; 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 3. oturum (işletme, muhasebe, istatistik) 30 Temmuz Pazar saat 10.15'te düzenlenecek.

Cumartesi yapılacak 1. oturuma saat 10.00'dan, öğleden sonra yapılacak 2. oturuma saat 14.30'dan, pazar günü yapılacak 3. oturuma da saat 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları oturumlarında, adaylar başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak. Adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yapacak." bilgilerini paylaştı.

Ersoy, hafta sonu yapılacak 2023-KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diledi.