Koronavirüs tedavisi gören öğrenciler LGS'ye hastanede girdi
Kayseri'de bazı öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava, koronavirüs tedavisi gördükleri Kayseri Şehir Hastanesi'nde girdi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı öğrencilerin tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
Öğrencilerden 8'inci sınıfa gidenler, bugün tedavi gördükleri hastanede LGS'ye girdi. Odalarda 2 sağlık personeli ile 1 salon başkanı görevlendirildi. Sorunsuz geçen sınavın ardından öğrencilerin tedavileri devam etti.
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