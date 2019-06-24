Konya lise taban puanları 2019! Konya Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimleri!

Konya lise taban puanları 2019 güncel olarak araştırılan konuların başında yer alıyor. Konya Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimleri tüm LGS adayları tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS sınav sonuçları bugün saat 10:00'da açıklandı. LGS sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sayfası www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilir. LGS sınav sonuçlarının erişime açılmasının hemen ardından Konya lise taban puanları, Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimleri araştırmaları yoğun olarak yapılmaya başlandı. Bizde merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte LGS tercihleri hakkında tüm detaylar...

KONYA LİSE TABAN PUANLARI 2019!

Konya lise taban puanları 2019 kılavızu henüz yayınlanmadı. Konya lise taban puanları 2019 kılavızu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

KONYA ANADOLU LİSESİ TABAN PUANI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ!

Konya Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı Sınavlı/Sınavsız Okul Boş Kontenjan Ve Sınavlı Okul Taban Puan Bilgileri sorgulaması güncel olarak yapılabiliyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

LGS tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek.

LGS PUAN HESAPLAMA 2019 NASIL YAPILACAK?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.