Kış okulunda 250 bin öğrenci
Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yarıyıl tatilinde ilk kez açılan kış okullarından yaklaşık 250 bin öğrencinin yararlandığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yarıyıl tatilinde ilk kez açılan kış okullarından yaklaşık 250 bin öğrencinin yararlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yarıyıl ilk kez açılan kış okulları kapsamında, bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımları içeren ücretsiz kurslar düzenlendi.
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