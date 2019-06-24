İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019! İstanbul taban ve tavan puanları sizlerle!

  • Bist 100
    95.305
  • Dolar
    5,7676
  • Euro
    6,5732
  • Altın
    260,8759
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı
AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 27 yaşında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 27 yaşında
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile 21 trilyon dolarlık 'Yol-Kuşak' projesini görüşecek Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile 21 trilyon dolarlık 'Yol-Kuşak' projesini görüşecek
Tacizciler sert kayaya çarptı! Bakın laf attıkları kadınlar kim çıktı Tacizciler sert kayaya çarptı! Bakın laf attıkları kadınlar kim çıktı
Dünya Gastroenteroloji Kongresi İstanbul'da düzenlenecek Dünya Gastroenteroloji Kongresi İstanbul'da düzenlenecek
Enis Fosforoğlu kimdir? Enis Fosforoğlu biyografisi sizlerle! Enis Fosforoğlu kimdir? Enis Fosforoğlu biyografisi sizlerle!
LGS'de 565 öğrenci tam puan aldı LGS'de 565 öğrenci tam puan aldı
Çipras yine haddini aştı! Türkiye'ye karşı skandal sözler sarfetti Çipras yine haddini aştı! Türkiye'ye karşı skandal sözler sarfetti
Ankara lise yüzdelik dilimleri! Ankara lise taban puanları sorgulama ekranı! Ankara lise yüzdelik dilimleri! Ankara lise taban puanları sorgulama ekranı!
Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye ikinci teklif Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye ikinci teklif
Düzce'de antik tarihi bölgenin gün ışığına çıkarılmasıyla turizm canlanacak Düzce'de antik tarihi bölgenin gün ışığına çıkarılmasıyla turizm canlanacak
Gezi olayları davasında Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakim karşısında Gezi olayları davasında Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakim karşısında
Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i transfer ettiğini duyurdu Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i transfer ettiğini duyurdu
Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Tenor Karahan Verona'da 4 operada başrol seslendirecek Tenor Karahan Verona'da 4 operada başrol seslendirecek
Başvurular internetten! 13 personel alınacak Başvurular internetten! 13 personel alınacak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir için gelen teklifleri açıkladı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir için gelen teklifleri açıkladı
Volkswagen'den dev yatırım iddiası: Türkiye ile görüşüyorlar Volkswagen'den dev yatırım iddiası: Türkiye ile görüşüyorlar
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında en az 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında en az 2 terörist etkisiz hale getirildi
Doğu Karadeniz’de dev operasyon: Askerlerimiz o iki PKK'lı teröristin peşinde Doğu Karadeniz’de dev operasyon: Askerlerimiz o iki PKK'lı teröristin peşinde
Konya lise taban puanları 2019! Konya Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimleri! Konya lise taban puanları 2019! Konya Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimleri!
Kiracısını evden çıkartan ev sahibine 3 yıl ceza geliyor Kiracısını evden çıkartan ev sahibine 3 yıl ceza geliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Haziran 2019 12:01 | Pazartesi

İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019! İstanbul taban ve tavan puanları sizlerle!

İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019 araştırması yoğun olarak yapılıyor. İstanbul taban ve tavan puanları haberimizin içerisinde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklamasının hemen ardından öğrenciler gözlerini tercihlere çevirdiler. İstanbul Anadolu Lisesi taban ve tavan puanları gündemin en trend başlıkları arasındaki yerini almayı başardı. Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Nitelikli liselerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin 1 Haziran tarihinde katıldığı LGS sonuçları sonrası okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerine bağlı olarak tercih aşamasına geçilecek. LGS tercihleri hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019 araştırması yoğun olarak yapılıyor. İstanbul taban ve tavan puanları sizlerle paylaşılacak. 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Sınavla öğrenci alan nitelikli okul tercihlerinde yüzdelik dilimler önem arz edecek. Nitelikli liselerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin 1 Haziran tarihinde katıldığı LGS sonuçları sonrası okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerine bağlı olarak tercih aşamasına geçilecek.  Lise taban puanları ve tercihleri hakkında tüm detaylar haberimizin detaylarında yer alıyor. İşte tüm merak edilenler... 

İSTANBUL ANADOLU LİSESİ TABAN PUANI 2019! 
İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019 araştırması yoğun olarak yapılıyor. İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, LGS Yerleştirme Puanları-YEP 2019 MEB'in internet sayfası meb.gov.tr'den öğrenilecek.

OKUL TABAN PUAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NEDİR? 
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS YÜZELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin  sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

 

O saldırının detayları gerekçeli kararda
Kiracısını evden çıkartan ev sahibine 3 yıl ceza geliyor
Seçim geride kaldı... İşte atılacak adımlar
Son dakika... YSK Başkanı kesin sonuçları açıkladı.
Milyonlarca emekliye zam! 17 milyon kişinin Temmuz zammı...
Tahran'dan "İran'a karşı küresel koalisyon" girişimlerine cevap
Yargıtay'dan tazminat müjdesi! Kreş açmayan işveren...
Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak! Dışarı çıkmayın uyarısı geldi
Son dakika... LGS sonuçları açıklandı
Dani Alves bombası! Yeni adresi Türkiye mi olacak?
Bakanlık duyurdu! Teröristlerin inlerinde ele geçirildi
Emre Mor'u kadroya katmak için harekete geçtiler
Sürücüler dikkat! FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak
SP'li Başkan'dan dikkat çeken paylaşım: Nerden baksan tutarsızlık
İstanbullular tercihini yaptı
Altın tarihi zirvede
5 ayda 21 bin ucuz konut
İşte ilçe ilçe İstanbul seçim sonuçları
LGS sonuçları bugün açıklanacak! Gözler MEB'ten gelecek duyuruda
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ