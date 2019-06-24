İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019! İstanbul taban ve tavan puanları sizlerle!

İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019 araştırması yoğun olarak yapılıyor. İstanbul taban ve tavan puanları sizlerle paylaşılacak. 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Sınavla öğrenci alan nitelikli okul tercihlerinde yüzdelik dilimler önem arz edecek. Nitelikli liselerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin 1 Haziran tarihinde katıldığı LGS sonuçları sonrası okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerine bağlı olarak tercih aşamasına geçilecek. Lise taban puanları ve tercihleri hakkında tüm detaylar haberimizin detaylarında yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

İSTANBUL ANADOLU LİSESİ TABAN PUANI 2019!

İstanbul Anadolu Lisesi taban puanı 2019 araştırması yoğun olarak yapılıyor. İstanbul Anadolu Lisesi taban puanları, LGS Yerleştirme Puanları-YEP 2019 MEB'in internet sayfası meb.gov.tr'den öğrenilecek.

LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS YÜZELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.