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23 Nisan 2024 Salı 15:15:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 15:15:00

İlkokul öncesi dönemde okullaşma oranı son 5 eğitim öğretim yılında arttı

Kaynak: AA

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Türkiye'de ilkokul öncesi dönemde okullaşma oranı, son 5 eğitim öğretim yılında tüm yaş gruplarında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2022-2023 öğretim yılı itibarıyla 19 milyon 904 bin 679 öğrenci örgün öğretime devam etti.

Son 5 eğitim öğretim döneminde okul öncesi net okullaşma oranındaki artış dikkati çekti.

Bu kapsamda 2018-2019 öğretim döneminde 3-5 yaş grubunda yüzde 39,1 olan net okullaşma oranı, 2022-2023 öğretim döneminde 12,3 puan artışla yüzde 51,4'e yükseldi. Geride kalan eğitim öğretim dönemi itibarıyla bu oran erkek çocuklarında yüzde 51,4, kız çocuklarında yüzde 51,3 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde 4-5 yaş grubuna net okullaşma oranı 12,8 puan yükselişle yüzde 50,8'den yüzde 63,6'ya çıktı. Bu oranın erkeklerde yüzde 63,6, kızlarda yüzde 63,5 olduğu görüldü.

Net okullaşma oranları 5 yaş grubu açısından ele alındığında 2018-2019 öğretim döneminde bu yaş grubunda okullaşma oranı 68,3 iken, 2022-2023 döneminde 16,7 puan artarak yüzde 85'e ulaştı. Erkeklerde bu oranın yüzde 85,2, kızlarda yüzde 84,7 olduğu tespit edildi.

İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2022-2023 öğretim yılında yüzde 93,8, ortaokul seviyesinde yüzde 91,2, ortaöğretim seviyesinde yüzde 91,7 oldu.

Öte yandan, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilkokul tamamlama oranı yüzde 98,5, ortaokul tamamlama oranı yüzde 96,3, ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 80,3 olarak hesaplandı.

Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, söz konusu dönemde erkek çocuklar için söz konusu oran yüzde 78,8, kız çocuklar için yüzde 81,8 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : tüik örgün öğretim ilkokul öncesi okullaşma
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