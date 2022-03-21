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21 Mart 2022 Pazartesi 21:51:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 21:51:00

İki ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Kaynak: AA

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Kastamonu ve Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da okullar tatil edildi.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların 22 Mart Salı tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 102 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edilmişti.

Kastamonu'nun 10 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Etiketler : okullar tatil mi meb milli eğitim bakanlığı
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