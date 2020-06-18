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18 Haziran 2020 Perşembe 17:01:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 17:28:00

İçişleri'nden 81 il valiliğine LGS ve YKS genelgesi

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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede sınav günlerinde hangi saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacağı da kaydedildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

KISITLAMADAN MUAF OLANLAR

Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.

Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.

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