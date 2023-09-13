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13 Eylül 2023 Çarşamba 14:17:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 14:17:00

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı. İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Çok kısa süre içerisinde kalan öğrencilerin tümünü yerleştireceğiz.

Yurt kapasitemiz geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC'de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz.

Etiketler : GSB yurt başvuru sonuçları 2023-2024 eğitim Osman Aşkın Bak
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