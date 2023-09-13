Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı. İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Çok kısa süre içerisinde kalan öğrencilerin tümünü yerleştireceğiz.

Yurt kapasitemiz geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC'de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz.