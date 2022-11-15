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15 Kasım 2022 Salı 10:28:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 10:28:00

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Kaynak: DHA

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı 'http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz" dedi.

Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada ise Türkiye'nin sosyal hukuk devleti olma misyonunu burs ve kredilerde de en güçlü şekilde gösterdiğini kaydetti. Finansal altyapı, faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik bakımından dünyada eşi benzeri olmayan burs ve öğrenim kredisi imkanını gençlerin hizmetine sunduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"2004'ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002'den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2 bin 550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık. Ayrıca öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdık. Yani bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı'nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik."

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu Gençlik ve Spor GSB Burs ve Öğrenim Kredisi
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