VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesinden hedefe isabet
Oktay'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Yanlış varsa düzeltileceği yer yargıdır
Meslek liseliler 300 yıllık baskı tekniğini yeniden canlandırıyor
Konut fiyatlarında yıllık artış hız kesti
'Aile Okulu' projesiyle 1 milyon aileye ulaşıldı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Soylu: Dünyada gıda krizi oldu, Başkan Erdoğan çözdü
Yemen'de mayın patladı: 2'si çocuk 3 kişi öldü
Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz
Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret
Çin: ABD ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da inceleme yaptı: Çiftçimize gerekli desteği vereceğiz
Hırvatistan Meclisi'nden Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesine ret
Japonya Başbakanı: Karşı saldırı kapasitesi edinmek füze saldırılarına karşı zaruri
Gümüşhane'de zehir tacirlerine Jandarma darbesi
Bakan Koca: İlaç sorununun çözümü için ikinci adımı attık!
AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketini onayladı
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yaş tespit raporuna ulaşıldı
Uzman ve başöğretmenlik sınavı için kesin sonuçlar açıklandı
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
TEKNOFEST'ten başvuru süreci devam eden yarışmalara davet
Bakan Kirişci 713,8 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Şişli'de başörtülü akademisyene saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası
16 Aralık 2022 Cuma 20:37:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 20:37:00

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.

Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

Sosyal medya hesabından canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu müjde sonucunda kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47'lik artışa vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2550 liradan 3750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burs ve kredi sistemimiz, dünyanın en büyük ve en kapsayıcı sistemi. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz."

"Yedekte bekleyen hiçbir gencimiz kalmadı"

Bakanlığa bağlı yurtların sayısının 800'e kapasitesinin ise 850 bine ulaştığını aktaran Kasapoğlu,"Yedekte bekleyen hiçbir gencimiz kalmadı. GSB yurtları çatısı altına girmek isteyen herkese cevap verdik. Yurtlarda verdiğimiz beslenme desteğini 1800 liraya çıkararak sabah ve akşam yemeklerinde ekstra bir ücret ödenmemesini sağladık. Ayrıca bu yıl yurt ücretlerinde de herhangi bir güncelleme yapmadık. Ortalama 370 lira gibi sembolik bir ücretle hizmet veren yurtlarımızda güvenlik, temizlik, elektrik, su, çamaşır, internet gibi hizmetler için ekstra hiçbir ücret alınmıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : kyk burs öğrenim bursu gsb burs başvuru sonuçları
Sizinle Yükseldim

Sizinle Yükseldim
5 yıl sonra setlere dönüyor

5 yıl sonra setlere dönüyor
Çok hızlı bir yıldı

Çok hızlı bir yıldı
Yeni yılda sahnede

Yeni yılda sahnede
Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli

Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli
Her şey Dans İçin

Her şey Dans İçin
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Araç hiç frene basmamış

Araç hiç frene basmamış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX