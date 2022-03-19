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19 Mart 2022 Cumartesi 12:46:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 12:46:00

Gençler Çanakkale Zaferi'ni unutmadı

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Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl dönümünde, Türkiye Gençlik Vakfı'nın liseli gençliği tek yürek oldu.

Kahraman askerlerimizin 'Çanakkale Geçilmez' diyerek yazdığı destanın 107. Yıl dönümünde Türkiye Gençlik Vakfı, ülkemizin dört bir yanında bulunan temsilcilikleri ile harekete geçti. Farklı illerde bulunan liseliler bir araya geldi ve Çanakkale Zaferi'ni anlatan bir bildiri okudular.

'SARI KURDELELİLER GİBİ CANIMIZI FEDA ETMEYE HAZIRIZ'

Türkiye'nin dört bir yanında okunan bildiride: 'Yıl 1915... I. Dünya Harbi başlayalı 8 ay olmuş. Düşman donanması Çanakkale'yi geçip İstanbul'a ulaşmak ve tarih boyunca dünyaya yön vermiş bir medeniyete son vermek istiyor. Bedrin aslanları kadar şanlı ordumuz kahramanca savaşıyor ve düşman donanmasına oldukça büyük zararlar veriyordu. Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan düşman, bu defa da kara savaşıyla Gelibolu'dan medeniyetin kalbine yani payitahta geçmek istiyordu. Kara savaşları da çok kanlı başlıyor ve Çanakkale'de asker ihtiyacı doğuyordu. Ve o an geldi, liseliler de gönüllülük esasına göre Peygamber Ocağına davet ediliyordu. Bunu duyan başta İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri olmak üzere birçok liseli muharebeye katılmak üzere yola revan oldu. Mevzu belli idi. Düşman, namus bildikleri toprağa göz dikmişti. Nasıl durabilirdi ki insan. Bedenleri liseli ama yiğitlikleri sanki 40 yaşının üzerinde olan gençler de durmadı, vardılar Peygamber Ocağına. Liseli olduklarını belli eden sarı kurdeleyi bağladılar kollarına. Ve artık müjdeli haber verilmiş, sıra onlara gelmişti. Cephede en ön saflara geçin haberiyle liseli oldukları belli olmaması için kollarındaki sarı kurdeleleri çıkartma talimatı verilmişti.

Hücum gece gerçekleşeceğinden sessiz davranılması gerekmekteydi. Heyecanlanan ve coşan liseliler, marşlarla hücuma geçti. Çanakkale Savaşı'nın en kanlı anlarından biri, bu an oldu. Böylece eğitimli binlerce genç, cepheye gittikten bir gün sonra şehit oldu. Bu hücumda şehit düşen binlerce gencin 100'lercesi, henüz bıyıkları terlememiş olan 16-17 yaşlarındaki lise öğrencileriydi. 1915'ten bu yana değişen tek şeyin zaman olduğunu tüm dünyaya haykırıyoruz. Biz liseli gençler olarak gerektiğinde tıpkı Sarı Kurdeleliler gibi, Kafkas cephesine erzak taşıyan 120 Vanlı genç gibi, Yasin Börü gibi, Eren Bülbül gibi, 15 Temmuz'da kahramanca direnmiş Abdullah Tayyip Olçok ve Halil İbrahim Yıldırım gibi canımızı feda etmeye hazırız' sözleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Türkiye Gençlik Vakfı Lise Koordinatörlüğü, ülkemizin dört bir yanında okunan bildiriler ile bir video hazırladı. #SarıKurdeleliler hashtag'i ile paylaşılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. 'Sarı Kurdeleliler' Twitter gündeminde 3.sırada yer aldı ve uzun süre gündemde kaldı.

Etiketler : tügva çanakkale zafer yıldönümü
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