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04 Mart 2021 Perşembe 09:49:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 11:47:00

Geleceğin Mucitleri yetişiyor

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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 'Samsung Solve for Tomorrow' 'Geleceğin Mucitleri' bilim yarışmasında, lise kategorisinde 1'inci ve 3'üncü oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 'Samsung Solve for Tomorrow' 'Geleceğin Mucitleri' bilim yarışmasında, lise kategorisinde 1'inci ve 3'üncü oldu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Sürdürülebilir gelecek bilincini, geleneklerimizle buluşturuyoruz. Bilim ve sanat öncülüğünde küçük yaşta global başarılara imza atan bir nesil yetiştiriyoruz" dedi.

Etiketler : mucit itü eta vakfı doğa koleji ali rıza lüle
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