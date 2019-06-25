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25 Haziran 2019 09:56 | Salı

Erzurum lise yüzdelik dilimleri 2019 açıklandı mı? Erzurum lise taban puanları!

Erzurum lise yüzdelik dilimleri 2019 açıklandı mı? sorusu tüm liseye başlayacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Erzurum lise taban puanları merak ediliyor. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih dönemi bugün başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sayfası olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden 2019 LGS yerleştirme kılavuzunun bugün yayınlanması bekleniyor. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları belli olacak. Milyonlarca öğrencinin lise hayali kurduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesi www.meb.gov.tr üzerinden sorgulanabiliyor. Bizde sizler için lise taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimlerini araştırdık. İşte Erzurum lise yüzdelik dilimleri 2019 listesi...

Erzurum lise yüzdelik dilimleri 2019 açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Erzurum lise taban puanları büyük bir heyecanla araştırılıyor. LGS sınav sonuçları dün MEB tarafından açıklandı. Dörtgözle beklenen LGS sonuçlarının ardından tercih dönemi için araştırmalar yoğun olarak yapılmaya başlandı. Bir milyona yakın öğrencinin lise hayali kurduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesi www.meb.gov.tr üzerinden görüntülebiliyor. Erzurum lise yüzdelik dilimleri, taban ve tavan puanları hakkında tüm detaylar haberimizde... 

ERZURUM LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2019 AÇIKLANDI MI? 

LGS 2019 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ERZURUM LİSE TABAN PUANLARI!
Erzurum lise taban puanları 2019 yılı için henüz açıklanmadı. Erzurum lise taban puanları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.


e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.

LGS HAM PUAN NASIL HESAPLANIR?
Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

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