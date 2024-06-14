Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne alan öğrencilerin sevincini paylaştı.

Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum.



Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar.



Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun. ����✏️ — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 14, 2024

"İYİ TATİLLER DİLİYORUM"



Emine Erdoğan, sosyal medya mesajında, "Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum. Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar. Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.