Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere 'iyi tatiller' mesajı
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne alan öğrencilere "iyi tatiller" dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne alan öğrencilerin sevincini paylaştı.
Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 14, 2024
Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar.
Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun. ����✏️
"İYİ TATİLLER DİLİYORUM"
Emine Erdoğan, sosyal medya mesajında, "Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum. Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar. Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.