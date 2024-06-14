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14 Haziran 2024 Cuma 10:55:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 10:55:00

Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere 'iyi tatiller' mesajı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne alan öğrencilere "iyi tatiller" dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne alan öğrencilerin sevincini paylaştı.

"İYİ TATİLLER DİLİYORUM"

Emine Erdoğan, sosyal medya mesajında, "Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum. Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar. Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan öğrenci karne mesaj
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