"Yeni dönemin ülkelerimize hayırlar getirmesini diliyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılını hatırlattı, "Bu vesileyle 2024 yılının "Türk-Macar Kültür Yılı" ilan edilmesinin heyecanını paylaştık" dedi.

Yeni dönemde kültürlerarası paylaşım ve iletişimin daha da artacağına inandığını söyleyen Emine Erdoğan, "Yeni dönemin hem ülkelerimize hem de dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajında Macaristan ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video da yer aldı.