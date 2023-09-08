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08 Eylül 2023 Cuma 12:53:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 12:53:00

Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

Kaynak: AA

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Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki sınav merkezlerinde yarın yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın onuncu Elektronik Yabancı Dil Sınavı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki "e-sınav" merkezlerinde İngilizce dilinde uygulanacak.

Sınav saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. 5 bin 82 adayın katılacağı sınavda 348 personel görevli yer alacak.

T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Etiketler : ösym elektronik yabancı dil sınavı sınav
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