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10 Ocak 2024 Çarşamba 16:27:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 16:27:00

EKPSS tercih işlemleri başladı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercihler başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başladı.

AA'da yer verilen habere göre, ÖSYM'nin internet sitesinden, "2024-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri, 19 Ocak Cuma saat 23.59'da sona erecek.

Etiketler : engelli sınavı kamu yerleştirme tercihler başladı
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