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25 Haziran 2019 10:53 | Salı

DYK yaz kursu başvurusu nasıl yapılır? DYK öğrenci başvuru tarihleri!

DYK yaz kursu başvurusu nasıl yapılır? merak ediliyor. DYK öğrenci başvuru tarihleri yoğun olarak araştırılıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için yaz dönemi kursları için öğrenci başvuruları alınmaya başlandı. 24-30 Haziran tarihleri arasında kabul edilen DYK kurs başvuruları için adaylar EBA üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecekler. 5,6,7,8,9,10,11, 12 ve mezun öğrencilerin başvuruda bulunabildiği Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında adaylar için belirlenen ders ve haftalık saat dışında kurslardan yararlanılamıyor. DYK yaz kursu başvurusu hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

DYK yaz kursu başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. DYK öğrenci başvuru tarihleri haberimizin detaylarında yer alıyor. 5,6,7,8,9,10,11, 12 ve mezun öğrencilerin başvuruda bulunabildiği Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında adaylar için belirlenen ders ve haftalık saat dışında kurslardan yararlanılamıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için yaz dönemi kursları için öğrenci başvuruları alınmaya başlandı. DYK yaz kursu başvurusu ve DYK öğrenci başvuru tarihleri hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler... 

DYK YAZ KURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
DYK yaz kursu başvurusu başladı. . 5,6,7,8,9,10,11, 12 ve mezun öğrencilerin başvuruda bulunabildiği Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğrenciler eksik oldukları derslerden kurs imkanı tanınıyor.  DYK kursları sayesinde öğrenciler eğitim ve öğretime verilen arayı EBA, DYK kursları ile değerlendirip eksikleri oldukları derslerden kurs alabiliyor. 

DYK ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHLERİ!
Yaz dönemi kursları için öğretmen başvuruları EBA ve MEBBİS üzerinden alınmaya başladı. 17 Haziran'da başlayan Öğretmen başvuruları 23 Haziran'da son bulacak. Öğretmen başvurularının tamamlanmasının ardından Öğrenci başvuruları ise 24-30 Haziran tarihleri içerisinde alınacak. Yapılan başvurulara göre kurs sınıfları 1-7 Temmuz tarihleri arasında oluşturulacak. Kurslar ise 8 Temmuz itibariyle başlayıp 1 Eylül itibariyle sona erecek.  

DYK'DA ÖĞRENCİ SAYISI 10'UN ALTINA DÜŞEN KURSLARDA NASIL BİR İŞLEM UYGULANIR?
Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, okul/kurum müdürünün teklifi ile komisyon tarafından ay sonunda kurs sınıfının birleştirilmesi veya kapatılmasına karar verilir.

DYK'LARDA GÜNLÜK KURS SAATLERİ NASILDIR?
Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK’larda ise bu süreler halk eğitim merkezi müdürlüklerince belirlenir.

BİR ÖĞRENCİ EN FAZLA KAÇ FARKLI DERSTEN KURS ALABİLİR?
Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten, haftalık toplam 12 saate kadar, 
8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık toplam 18 saate kadar, 
Ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar, 
12. sınıftaki öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler en fazla 6 farklı dersten haftalık toplam 24 saate kadar, kurs alabilirler.

KURSLARDAN KİMLER FAYDALANACAKTIR?
Kurslara Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecektir.

 

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