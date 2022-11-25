Dört öğrencisi meslektaşı oldu... Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız

Dört öğrencisi meslektaşı oldu... Eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız

Yüksekova'da 26 yıldır aynı okulda İngilizce öğretmeni olan Orhan Yıldız, yüzlerce öğrencisini meslek sahibi yaptı. Yıldız, mezun ettiği öğrencilerden 4'ü ile de meslektaş olarak şimdi aynı okulda görev yapıyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK HAKKARİ'Yİ TERCİH ETTİ

Aksaray'da doğup büyüyen 5 kardeşin en büyüğü olan ve bugüne kadar hiç evlenmeyen öğretmen Orhan Yıldız, 1996 yılında Edirne'de İngilizce öğretmeni olarak göreve başladı. Yıldız, 2 yıl sonra da Hakkari Yüksekova'daki İsmet Alkan Anadolu Lisesi'ne atandı. Tayin isteğinde bulunmayan Yıldız, 26 yıldır aynı okulda görev yapıyor. Yüzlerce öğrencisini meslek sahibi yapan Yıldız, 4 öğrencisi ile de meslektaş olarak aynı okulda çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

ÖĞRETMENLİK GÖNÜLLE YAPILACAK BİR İŞ

Ara ve yaz tatillerini bile Yüksekova'da geçiren Yıldız, öğretmenlik mesleğinin gönül işi olduğunu belirtirken, geliş amacının ise millete ve devlete olan minnet borcundan kaynaklandığını söyledi. Bundan sonra da ilçeden ayrılmayı düşünmeyen Yıldız, "Gönlümde doğuda görev yapmak geçiyordu. Gönüllü olarak Hakkari'yi tercih ettim. Mezun ettiğim öğrencilerim şimdi benimle beraber aynı okulda derslere giriyor. Bundan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Yüksekova ilçesinin küçük ve sıcak ilişkilerin hakim olduğu özel bir yer olduğunu ifade eden Orhan Yıldız, "Öğrencilerimizle, velilerimizle, iradecilerimizle ve vatandaşlarımızla ele ele yıllardır çalışıyoruz" dedi.