DGS sınav süresi 2019! DGS sınav kuralları 2019 neler?

  • Bist 100
    96.485
  • Dolar
    5,7935
  • Euro
    6,5946
  • Altın
    262,5594
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma
Emre Balcı, Ulaş Zengin'in transferini duyurdu: Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz Emre Balcı, Ulaş Zengin'in transferini duyurdu: Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz
Bülent Ersoy'dan Eylül Metin'e Hepatit B davası Bülent Ersoy'dan Eylül Metin'e Hepatit B davası
ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman? ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı! ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman? ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı!
Dikkat! İmar barışı ödemelerinde son gün bugün! Dikkat! İmar barışı ödemelerinde son gün bugün!
Başkan Erdoğan'dan Yarbay Çomora'ya övgü Başkan Erdoğan'dan Yarbay Çomora'ya övgü
Terör devleti İsrail, Kudüs'te 15 Filistinliyi yaraladı Terör devleti İsrail, Kudüs'te 15 Filistinliyi yaraladı
İstanbul Emniyeti'nden 'taciz iddiaları'na yalanlama İstanbul Emniyeti'nden 'taciz iddiaları'na yalanlama
PAOK, Miroslav Stoch'u kadrosuna kattığını açıkladı PAOK, Miroslav Stoch'u kadrosuna kattığını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Yarbay Çomora'ya övgü Başkan Erdoğan'dan Yarbay Çomora'ya övgü
Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut ile ilgileniyor Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut ile ilgileniyor
Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru
Başkan Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur Başkan Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur
ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama
Derby County, son olarak Fenerbahçe’yi çalıştıran Phillip Cocu'yu gündemine aldı Derby County, son olarak Fenerbahçe’yi çalıştıran Phillip Cocu'yu gündemine aldı
Mersin yılanlarının çiftleşme dansı Mersin yılanlarının çiftleşme dansı
İnsan hayatını kurtarmak da suç olmuş! Göçmenleri kurtaran gemi kaptanı Carola Rackete tutuklandı! İnsan hayatını kurtarmak da suç olmuş! Göçmenleri kurtaran gemi kaptanı Carola Rackete tutuklandı!
Mersin yılanlarının çiftleşme dansı Mersin yılanlarının çiftleşme dansı
Kim Kardashian'a Japonlardan uyarı mektubu Kim Kardashian'a Japonlardan uyarı mektubu
İlk hacı kafilesi cuma günü kutsal topraklara uğurlanacak İlk hacı kafilesi cuma günü kutsal topraklara uğurlanacak
Yunus Akgün, Fatih Terim onay verirse Lazio'ya transfer olacak Yunus Akgün, Fatih Terim onay verirse Lazio'ya transfer olacak
Beyaz eşyada ÖTV indirimi ne zaman sona eriyor? ÖTV indirimi uzayacak mı 2019 Beyaz eşyada ÖTV indirimi ne zaman sona eriyor? ÖTV indirimi uzayacak mı 2019
Dubai Şeyhi’nin 6. eşi kaçtı Dubai Şeyhi’nin 6. eşi kaçtı
Trabzonspor, Rodallega'nın yerine 3 aday belirledi Trabzonspor, Rodallega'nın yerine 3 aday belirledi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Haziran 2019 10:50 | Pazar

DGS sınav süresi 2019! DGS sınav kuralları 2019 neler?

DGS sınav süresi 2019 araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. DGS sınav kuralları 2019 neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci bugün DGS'ye girdiler. Bugün gerçekleştirilen DGS'ye toplam 336 bin 573 adayın katılacağı açıklanmıştı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile temin edebilecekler. DGS sınav süresi 2019 ve DGS sınav kuralları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik...

DGS sınav süresi 2019 araştırması yapılıyor. DGS sınav kuralları 2019 neler? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrencilerin tabi tutulduğu DGS saat 10:15'de başladı. Peki, DGS kaçta son bulacak? DGS sınav süresi, DGS sınav kuralları gibi detayları sizler için araştırdık. İşte DGS hakkında tüm merak edilenler... 

DGS SINAV SÜRESİ 2019! 
ÖSYM Başkanlığınca 30 Haziran'da uygulanan 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı. 

Saat 10:15'de başlayacak ve 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testler uygulanacak. Öte yandan adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınavın bitiş saati ise 12:45 olarak belirlendi.

DGS SINAV KURALLARI 2019 NELER?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
1. Sınava, atandığı salonda girmesi,
 
2.  Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
 
3.  Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 
4. Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
 
5.  Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
 
6. Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
 
7. Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
 
8. Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
 
9.  Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
 
10. Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. 

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
a) 2019-DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. 

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Başkan Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur
Dikkat! İmar barışı ödemelerinde son gün bugün!
Mersin yılanlarının çiftleşme dansı
Başkan Erdoğan'dan Yarbay Çomora'ya övgü
Dubai Şeyhi’nin 6. eşi kaçtı
Göçmenleri kurtaran kaptan tutuklandı!
İşgalci İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı
Trump ile Kim 'silahsızlandırılmış bölge'de görüştü
Can Yaman kas şov yapınca fanları ikiye bölündü
Osaka'da S-400 zirvesi: Türkiye'ye yaptırım gündemde yok
PKK, Rum ve Yunan'dan beslenmeye başladı
Başkan Erdoğan, 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' sergisini ziyaret etti
Porto Aboubakar’ı vermiyor
Meteoroloji bir çok il için şiddetli yağış uyarısı yaptı
Vergi kaydıyla erken emeklilik
Abdullah Avcı'nın ilk bombası imzaya geliyor
Bakan Soylu'dan HDP'li vekilin iftiralarına videolu yalanlama
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi
AK Parti'de yeni dönem hazırlığı! Düğmeye basıldı
Barış Yarkadaş'ın o sözlerine tepki yağdı: Özür dilesin
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ