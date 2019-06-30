DGS sınav süresi 2019! DGS sınav kuralları 2019 neler?

DGS sınav süresi 2019 araştırması yapılıyor. DGS sınav kuralları 2019 neler? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrencilerin tabi tutulduğu DGS saat 10:15'de başladı. Peki, DGS kaçta son bulacak? DGS sınav süresi, DGS sınav kuralları gibi detayları sizler için araştırdık. İşte DGS hakkında tüm merak edilenler...

DGS SINAV SÜRESİ 2019!

ÖSYM Başkanlığınca 30 Haziran'da uygulanan 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Saat 10:15'de başlayacak ve 120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testler uygulanacak. Öte yandan adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınavın bitiş saati ise 12:45 olarak belirlendi.

DGS SINAV KURALLARI 2019 NELER?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

1. Sınava, atandığı salonda girmesi,



2. Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,



3. Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,



4. Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,



5. Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,



6. Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,



7. Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,



8. Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,



9. Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,



10. Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2019-DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.