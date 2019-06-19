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19 Haziran 2019 12:37 | Çarşamba

DGS çıkmış sorular yayınlandı mı? 2017 DGS soru kitapçığı sizlerle!

Eğitim hayatlarına lisans programlarında devam etmek isteyen önlisans öğrencileri heyecanla DGS'yi bekliyorlar. DGS çıkmış sorular yayınlandı mı? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı başvuru işlemleri 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında kabul edildi. Ardından 21 Mayıs gününde başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, geç başvuru işleminde bulundular. DGS, 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. DGS hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS çıkmış sorular yayınlandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2017 DGS soru kitapçığını sizler için derledik. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. DGS  30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvuruları gerçekleştirilen DGS için heyecan dorukta. DGS sınav giriş yerlerinini hangi gün açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş yerlerinin, sınav tarihinden 1-2 hafta önce açıklandığı biliniyor. DGS hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar... 

DGS ÇIKMIŞ SORULAR YAYINLANDI MI?  
DGS çıkmış soruları yayınlandı. 2017 DGS soru kitapçığına https://dokuman.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

2017 DGS SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS’YE GİRECEKLER NELERE DİKKAT ETMELİ?
Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı sınav kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM'ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava Giriş Belgesi ise belgede yer alan SINAVA GİRİŞ KODU aday tarafından sınav kitapçığına yazıldıktan ve kodlandıktan sonra salondaki sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.

Sınava giriş belgesinin, sınav kitapçığının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM'de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi veya sınav kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, sınav kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın; Sınava, atandığı salonda girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. 

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

 

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