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13 Ocak 2024 Cumartesi 08:12:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 08:12:00

Dersimiz: Şenlik

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Eğitim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri için tüm yurtta 'şenlik haftası' ilan edildi. Karne öncesi 4 gün sürecek "dönem sonu faaliyet haftası"nda, okullarda sanatsal ve kültürel etkinlikler yapılacak.

YENİ BİR UYGULAMA BAŞLATILDI

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 19 Ocak'ta 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla dönemin ilk karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

ÖZEL BİR HEYET OLUŞTURULDU

Bu kapsamda, "Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu. Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, karne öncesindeki son 4 günü kapsayan 15-18 Ocak'ta resmi ve özel tüm okullarda, "kış şenliği" havasında faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandı. Etkinlikler, oluşan heyet tarafından organize edilecek. Bilgi yarışmalarından komedi saatine, hitabet oyunlarından kermeslere, yetenek paylaşım saatlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve gezilere kadar birçok etkinliğe yer verilen planlamadan öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlandı.

Etiketler : yarıyıl tatili eğitim şenlik haftası etkinlik
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