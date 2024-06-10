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10 Haziran 2024 Pazartesi 14:29:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 14:29:00

Ders çalışırken müzik dinlenir mi?

Kaynak: GUNES.COM.TR

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Müzik ruhun gıdasıysa ders çalışmak müziğin ruha vedası mı? Herkesin bildiği üzere Kpss sınavı yaklaşıyor, birçok öğrenci sınava katılım sağlıyor. Çoğu öğrencinin ders çalışırken müzik dinlediği gözlemlendi. Uygun müzik seçerek ders sırasında odaklanmak ve dersten zevk alabilmeniz mümkün mü? Sakin ve huzurlu hissedeceğiniz müzikleri açarak zihninizi temizleyebilir misiniz? Ders çalışma sırasında müzik seçimi ne olmalı? Uyanış Büyük Selçuklu Jenerik Müziği açarak tarih testi çözmek ne kadar doğru? Detaylar haberimizde…

Ders çalışırken müzik dinlenir mi sorusu son dönemde büyük etki topladı. Ülkeyi ve hatta dünyayı ikiye ayıran, ders sırasında müzik dinleme konusu oldu. Bu konu, araştırmacılar tarafından açıklanacakken araştırmacıların da ikiye ayrılmasına sebep oldu. Ne dinleyeceğiz derken müziğin de dallara ayrılıyor oluşu kafaların karışmasına neden oldu.

Öğrenciyle alakalı bir durum olabilir mi?

Aile ve çevrenin oluşturduğu psikolojik ve ruhsal dayatma sonucu çalışmak zorunda kalan bir çocuk mu? İntegral çalışırken piyasa müzikleri dinleyen çocuk mu? İşte bu noktada iki seçeneğin de problem yarattığını görüyoruz. Elbette her öğrencinin öğrenme biçimi çok farklı oluyor. Kimi görsel, kimi işitsel öğrenmeye uygunken, kimi sesli ortamda odaklanmaya daha yatkın olabiliyor.

Kısık sesli müzikler

Müziğin huzur verici tonunun, ders çalışma motivasyonunu arttırdığını biliyoruz. Ders çalışma sırasında bünyeyi müziğe alıştırmak, sınav sırasında da müzik açmak istemenize sebep olabilir. Sınavda müzik dinlediğinizile karşılaşan hocalarınız ağır bir şok geçirebilir. Her şey zamanında, yerinde, olması gerektiği gibi olmalı...

Ders sırasında müzik dinleyemeyenler

Müzik dinlemek, stres ve kaygıyı azaltır. Dinleyeni bambaşka bir dünyada bambaşka biri gibi hissettirir. Ders çalışma sırasında mola vererek açacağınız müzik, sizi rahatlatarak dersi rahat algılamanıza sebep olacaktır.

Odaklanmayı sağlayan müzikler

Sözsüz, sakinleştirici müzikler, piano sesleri, keman tarzı fonları dinleyebilirsiniz.

İçinde söz, kaos, sitem barındıran şarkılar dinlerseniz, testin cevabına şarkı sözlerini yazmanız olası bir durum.

Etiketler : dersçalışmak müzik dinlemek kpsssınavı
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