VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yatırımcı sayısı dörde katlandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat edenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Kıbrıs Rum kesimindeki camiye molotofkokteyli saldırısı düzenlendi
SİPER Ürün-2'den ilk atışlı test
Gaziantep'te kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
26 Ağustos 2023 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 15:15:00

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 821 okul eğitime hazırlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde 821 okul yeni döneme hazırlanıyor.

Yaklaşık 300 bin öğrencinin bulunduğu Kahramanmaraş'ta, 821 okul bakım ve onarımı yapılarak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getiriliyor. Bu kapsamdaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadıklarını, Kahramanmaraş'ta depremden etkilenmeyen hiçbir ilçenin bulunmadığını dile getirdi.

Kentteki okulların da depremden etkilendiğini ifade eden Kahraman, "Okullarımızdan 1018'i deprem öncesi eğitim ve öğretime bilfiil devam etmekteydi. Depremde 19 okulumuz yıkıldı, 12 okulumuz ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan incelemede acil yıkılacak okul olarak belirlendi. 64 okulumuz ise ağır hasarlı. 72 okulumuz da orta hasarlı olmak üzere depremden etkilendi." diye konuştu.

Kahraman, depremde 426 okulun az hasar gördüğünü 395 okul binasının ise hiç hasar almadığını aktardı.

821 okulun eğitime hazır halde olduğunu belirten Kahraman şunları kaydetti:

"Okullar kapandıktan sonra bizim hedefimiz 11 Eylül'de okullar açıldığında tüm öğrencilerimizi hiçbir şekilde açıkta bırakmadan okullarımıza yerleştirmenin kaygısını yaşadık. Çok şükür aldığımız tedbirlerle 11 Eylül'de okullarımız açıldığında hiçbir öğrencimiz, dışarıya gidenler de dahil olmak üzere dışarıda kalmadan eğitim öğretim ortamlarında yerlerini alacaklar. Okullarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz açsından sorunsuz bir şekilde faaliyet gösterecek. Bu kapsamda planlamalarımızı hızlı şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Depremde yıkılan veya aktif olarak kullanamayacağımız okul binalarımızdaki öğrencilerimiz okulu yok, yıkılmış diye eğitimden mahrum kalmayacaklar. Onlara en yakında sağlam raporu bulunan okullarımızla eşleştirmek suretiyle gerek ikili öğretimle, gerek taşıma şekliyle eğitim ve öğretim fırsatı tanımış olacağız."

Türkoğlu ilçesindeki okul binalarının depremden çok etkilendiğini ve 17 binadan 11'nin yıkıldığını bildiren Kahraman, kentte Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma yürüttüğünü ve burada çelik konstrüksiyonlu geçici okul binalarının yapılacağını anlattı.

Kahraman, MEB'in 45 bin öğretmen ataması kapsamında kente 1839 öğretmenin geleceğini ve yeni eğitim döneminde hizmet vereceklerini dile getirdi.

ÖĞRETMENLERİN KONAKLAMA İHTİYACI

Öğretmenlerin konaklama ihtiyacına ilişkin çalışma yaptıklarını belirten Kahraman "Öğretmenlerimiz 4 Eylül itibarıyla gelecekler, göreve başlamış olacaklar. 4 Eylül'de geldiklerinde biz her birine ister merkezde konteyner kentlerde, ister okul bahçelerine öğretmenler için kurulan konteynerlerde ya da kırsalda sadece öğretmenimize tahsis ettiğimiz konteynerlerde öğretmenlerimizin barınma problemini halletmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Yusuf Kahraman, konteyner kentlerde yaşayan öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini devam ettirebilmeleri için ayrı çalışmalarının olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler : asrın felaketi deprem kahramanmaraş okul eğitim
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX