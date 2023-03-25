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25 Mart 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 14:15:00

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 49 gün sonra eğitim başlıyor

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, iki ilçede öğrenciler 27 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacak.

Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Kahramanmaraş'ta, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararın ardından okullar tatil edildi.

1127 okulun bulunduğu 327 bin öğrencinin eğitim gördüğü Kahramanmaraş'ta depremde 12 okul yıkılırken, geriye kalan okulların ise yüzde 12'si hasar gördü.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken, Bakanlık depremden en az etkilenen ilçelerden Ekinözü ve Andırın'da 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdi.

İki ilçede öğrenciler ve öğretmenler, depremden 49 gün sonra ders başı yapacak.

188 NOKTADA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI DÜZENLENİYOR

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, depremde 184'ü öğretmen olmak üzere 204 eğitim çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

Deprem nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarından uzak kaldığını belirten Kahraman, çadır ve konteyner kentlerde eğitimi devam ettirmenin gayretinde olduklarını kaydetti.

Kahraman, "Hem psikososyal çadırlarımızda öğrencilerimizin travmalarını atlatmak hem de özellikle okul öncesi çocuklarımızı oyun, eğlence boyutunda gözetmek suretiyle diğer çocuklarımızın da yine aynı şekilde birbirleriyle buluşmaları ve travmayı birlikte atlatmaları için okullarımızı da devreye aldık. 188 noktada devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız var. 33 ilkokul ve 8 lise açıldı. Buralardan aynı okul gibi faydalanmaktalar." dedi.

İLK GÜN UYUM AĞIRLIKLI OLACAK

İki ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını pazartesi gününden itibaren Ekinözü'nde 10 okul, Andırın'da 32 okulda eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağını aktaran Kahraman, ilçelerde öğretmen sayısı konusunda bir sıkıntının olmadığını dile getirdi.

Kahraman, "Okulların açıldığı ilk gün çocuklarımız uyum, oryantasyon boyutuyla bir eğitim alacak. Onun sonucunda eğitimler peyderpey başlayacak. Diğer 9 ilçemizde okulların açılma süreci valiliklere bırakıldığından şu anda okullarımızda kalan vatandaşlarımızı ya da kurumlarımızı mağdur etmeden süreç içinde okullarımızı açmayı planlamaktayız." diye konuştu.

Etiketler : asrın felaketi kahramanmaraş deprem eğitim

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