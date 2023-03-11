VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremlerden etkilenen üç ilde daha eğitim-öğretim 13 Mart'ta yeniden başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadelede 917 bin mükellefi RADAR'ına aldı
Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlerin başvuruları 17 Mart'a kadar uzatıldı
Pakistan, 23 Mart'a kadar Türkiye'ye 50 bin kışlık çadır gönderecek
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
İstanbul ve Ankara'da yağış ve fırtınaya dikkat
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
YSK, seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
Türkiye geneli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul'da ortalama kira 12 bin lirayı aştı
İstanbul'daki hastanelerde 996 depremzedenin tedavisi sürüyor
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Fay hatlarındaki incelemeler tamamlandı, sıra raporlama aşamasında
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
KADEM, "ısrarlı takip" ve "dijital taciz" konusunda verilen mücadeleyi anlattı
Moody's iflas eden Silikon Vadisi Bankasının kredi notunu düşürdü
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Seçim değil acıya saygı kampanyası
Muhalefetin anket oyunu!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şehit Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık
11 Mart 2023 Cumartesi 12:10:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 12:10:00

Depremlerden etkilenen üç ilde daha eğitim-öğretim 13 Mart'ta yeniden başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep, Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin eğitim-öğretime 13 Mart'ta yeniden başlaması için hazırlıkları tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığının depremin etkilediği 10 ilde bulunan toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı. Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı.

Deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim öğretime başlama tarihleri üç kategoriye ayrılırken, birinci kategoride yer alan Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da eğitim-öğretim 1 Mart'ta başladı.

Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretimin 13 Mart'ta yeniden başlaması için hazırlıklar tamamlandı. üç ildeki öğrenciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlayacak.

Adana'dan ve Osmaniye'den 4'er binin üzerinde, Gaziantep'ten ise 15 bine yakın öğrenci olmak üzere 23 bine yakın öğrencinin başka illerdeki okullara nakilleri yapıldı. Üç ildeki 1 milyon 300 bine yakın öğrenci ise kendi illerindeki okullara devam edecek.

Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci 13 Mart'ta dersbaşı yapacak.

Bakanlık, 13 Mart Pazartesi okula başlayacak üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.

158 BİN ÖĞRENCİ VE VELİYE PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETİ

Bunun yanında üç ildeki öğrenciler ve velileri için psikososyal destek hizmetleri sunuldu. Adana'da yaklaşık 63 bin, Gaziantep'te 68 bin ve Osmaniye'de 27 bine yakın öğrenci ve veli ile psikososyal destek hizmetleri kapsamında yaklaşık 158 bin görüşme gerçekleştirildi.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay da ise eğitim öğretimin 27 Mart tarihinde başlatılmasına ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı eğitim öğretim deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX