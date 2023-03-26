Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da okulların açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremde hasarsız olduğu belirlenen Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda yüz yüze eğitim yarın başlayacak.

- "KONTEYNER KENTLERDE HER KADEMEDE EĞİTİME DEVAM EDİYORUZ"

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla 8 ilçede eğitim öğretime 27 Mart Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi.

Belirlenen ilçelerdeki okulların sağlam olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"İnşallah 5 ilçemizde ise peyderpey eğitimi başlatacağız. Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesinin köy kısımlarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığımız bilgiye göre okullarımız sağlam, öğrencilerimiz de bir yere gitmemiş, inşallah onları da önümüzdeki hafta itibarıyla planlayarak yavaş yavaş kademe kademe açmaya başlayacağız. Yeşilyurt merkezde özellikle okullarımızın hasar durumları var veya sağlam okullarda vatandaşlarımız kalıyor. Onlar için de konteynerler üzerinden eğitimlerimize başlayacağız ki şu an zaten konteyner kentlerimizde anaokulundan tutun 12. sınıf öğrencilerine kadar tüm kademelerde eğitim veriyoruz. Konteyner kentlerde okul öncesinden başlayıp lise son sınıfa kadar her kademede eğitime devam ediyoruz. Bunun sayısını inşallah arttırmaya çalışacağız."

Özdemir, büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatarak, kent merkezindeki sağlam okullarda kalan vatandaşların bulunduğunu ifade etti.

- "ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZA KONTEYNER TAHSİS ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Hatice Özdemir, şunları kaydetti:

"Sağlam binalarımızda yüz yüze eğitimlere başlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı aradık Arapgir ve Arguvan'da öğretmen arkadaşlarımızın birçoğu orada oturuyor zaten. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda öğretmenlerimizin barınması için konteyner almıştık. Gelenlere orada barınmaları için ortam hazırlıyoruz. Kurulacak konteyner kentlerde öğretmen arkadaşlarımıza barınmaları için konteyner tahsis etmeye çalışıyoruz. Uzun soluklu bir süreç ama üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum."

DEPREMİN VURDUĞU HATAY'IN 7 İLÇESİNDEKİ OKULLARDA DERS ZİLİ "BURUK" ÇALACAK

Hatay'da, afetin etkisiyle kentteki 1315 okuldan 5'i yıkıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdiği Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladığı ilçelerindeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı.

Hatay'ın 7 ilçesindeki öğrenciler ve öğretmenler yarın okullarda arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, AA muhabirine, kentteki yaraların sarılmaya başlamasının ardından çadır ve konteyner kentlerde Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açmaya başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin eğitim hayatından geri kalmaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Öztürk, 27 Mart'ta eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağı 7 ilçedeki okulların hazır hale getirildiğini belirtti.

- "ÖĞRENCİLERİMİZİ GÖRMENİN SEVİNCİNİ BURUK ŞEKİLDE YAŞAYACAĞIZ"

Öztürk, yaşadıkları acıları unutmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"49 gün sonra öğrencilerimizi görmenin sevincini buruk şekilde yaşayacağız. Aramızdan ayrılan öğretmen ve öğrencilerimiz oldu. Okul başlarken herkes bunun acısını da yaşayacak. 6 Şubat'ta eğitim öğretim başlayacak ve öğrencilerimizle buluşacaktık. Hatta 6 Şubat'ta eğitimlerin başlayacak olması sebebiyle kente gelen öğrencilerimiz yurtlarda kalıyordu. Allah'a şükürler olsun ki; binalarımızın sağlamlığı ve güçlendirme yapılmasından dolayı yurtlardaki öğrencilerimizin hepsi burnu dahi kanamadan kurtarıldı."

Uyum sürecinde depremin izlerini silmek için de gayret edeceklerini anlatan Öztürk, kentteki diğer 8 ilçede eğitim öğretime başlama kararının Valilik tarafından verileceğini dile getirdi.

Öztürk, "Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, Hatay'da yaptığı toplantıda bundan sonraki süreci valilerimize bıraktığını duyurmuştu. Hangi ilçemizde okullarımız hazırsa tamamen olmasa dahi valilerimizin inisiyatifi doğrultusunda mahalle mahalle açılmalar devam edecek. 8 ilçemizin merkezleri çok zor, çünkü insanlar yok, herkes çadırlarda. Sağlam olsa da enkaz çalışmaları devam ettiği için o okullarımızı şu an için kullanmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.